Bielefeld (ots) - Dr. Oetker bezieht fast ausschließlich Kakao von Rainforest

Alliance-zertifizierten Farmen. Die Organisation setzt sich für einen

nachhaltigeren Kakaoanbau in Bezug auf Mensch und Natur ein. Um Verbraucherinnen

und Verbraucher auf die Partnerschaft und das Siegel aufmerksam zu machen, nimmt

Dr. Oetker vom 26.9. bis 2.10. erstmals an der alljährlichen globalen Kampagne

der Rainforest Alliance teil. Unter dem Titel "Follow the Frog" ruft der

Lebensmittelhersteller gemeinsam mit der internationalen, gemeinnützigen

Organisation Menschen zu bewussten Kaufentscheidungen auf.



Kleiner Frosch, große Bedeutung





Der kleine Frosch ziert nicht zufällig das Rainforest Alliance-Siegel. DerLaubfrosch gilt als Bioindikator und gibt wichtige Hinweise aufUmweltveränderungen. Wo er anzutreffen ist, ist das natürliche Ökosystemausgeglichen und gesund. Deshalb ruft die Rainforest Alliance, die in diesemJahr ihr 35-jähriges Bestehen feiert, jährlich auf: "FollowTheFrog und triffEntscheidungen, die unseren Planeten schützen und ihm nicht schaden." Allein2021 erreichte die Kampagne über 16 Millionen Menschen weltweit.Immer mehr Dr. Oetker Produkte tragen inzwischen das Frosch-Siegel. Und so freutsich das Unternehmen, in diesem Jahr mit umfangreichen, internationalenKommunikationsmaßnahmen Teil einer Bewegung zu werden, die sich für einenpositiven Wandel einsetzt: Nachhaltigkeit immer mehr in den Alltag zuintegrieren. Sei es durch das Verändern kleiner Gewohnheiten wie den Kauf vonProdukten mit dem Frosch-Siegel oder generell solchen, in denen RainforestAlliance-zertifizierter Kakao enthalten ist. Derzeit tragen noch wenige Dr.Oetker Produkte das Siegel der Rainforest Alliance, obwohl für fast alleProdukte ausschließlich zertifizierter Kakao eingekauft wird. Mit kommendenRelaunches von Verpackungen weltweit sollen es mehr werden, um dieVerbraucherinnen und Verbraucher bei möglichst vielen Produkten direkt auf derVerpackung transparent zu informieren.Rainforest Alliance und Dr. Oetker - Partner für mehr NachhaltigkeitDr. Oetker hat beispielsweise 2021 weltweit rund 8.500 Tonnen Kakaopulver fürKuchen und Desserts direkt eingekauft. Dazu kommen weitere Mengen ankakaohaltigen Rohwaren, wie Kakaobutter oder Nibs oder solche, die bereits zuDrops, Soßen oder Streuseln verarbeitet sind - von ruby über weiß biszartbitter. Verantwortlich für den Einkauf von Kakao ist Ildikó Fegyveres,Purchasing Manager bei Dr. Oetker. "So vielfältig die Einsatzmöglichkeiten vonkakaohaltigen Rohwaren sind, so umfangreich sind die Herausforderungen imKakaosektor: Klimawandel, Abholzung, niedriges Einkommen und schlechte