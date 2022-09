Aurania gibt positive Kartierungsergebnisse für die Porphyrziele Tatasham und Awacha in Ecuador bekannt

Toronto, Ontario, 26. September 2022 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen"- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... ) freut sich bekannt zu geben, dass ein intensives Kartierungsprogramm nach der "Anaconda-Methode" (siehe Pressemitteilung vom 8. August 2022 ) auf dem unternehmenseigenen Zielgebiet Tatasham äußerst vielversprechendes porphyrisches felsisches Intrusivgestein entdeckt hat; im Zielgebiet Awacha haben die Kartierungen Diorit und andere Intrusivgesteine mit lokalen hydrothermalen Brekzien bestätigt. Die Intrusionen werden von mehreren Generationen von Quarzadern durchzogen, die örtlich Chalkopyrit und Bleiglanz enthalten (siehe Abbildungen 1 und 2). Diese Ergebnisse gelten als positive Hinweise auf eine porphyrartige Mineralisierung an beiden Standorten.

Tatasham und Awacha befinden sich in Auranias großem, 207.764 Hektar großen Konzessionsblock im Südosten Ecuadors, der unmittelbar nördlich des hochproduktiven Mineralisierungsgürtels liegt, der die Porphyr-Kupferlagerstätten Warintza von Solaris Resources und Porvenir von SolGold sowie die in Betrieb befindlichen Minen Mirador (Kupfer) und Fruta del Norte (Gold) enthält.

Das Kartierungsprogramm bei Tatasham wurde abgeschlossen und wird derzeit bei Awacha fortgesetzt. Diese Arbeiten werden im Vorfeld einer Bohrkampagne durchgeführt, die voraussichtlich im letzten Quartal 2022 beginnen wird.

Das Ziel Tatasham ist ein blindes geophysikalisches Ziel ohne zuvor erkannte Alteration oder Mineralisierung an der Oberfläche. Bei dem 3 km x 1 km großen Ziel handelt es sich sowohl um ein magnetisches als auch um ein Widerstandsniveau, das von leitfähigen Anomalien flankiert wird, von denen man annimmt, dass sie ein gemischtes Magnetit-Skarn- und Porphyr-Cluster darstellen.

Das Zielgebiet Awacha umfasst eine Ansammlung von geophysikalischen Anomalien, die Porphyr-Ziele darstellen, die sich in einem Gebiet von etwa 9 km x 6 km Größe befinden. Diese Ziele sind von postmineralischem Sedimentgestein bedeckt. Dort, wo Bäche diese Sedimente durchschnitten haben, haben sie die klassische phyllische Alterationshülle (Quarz-Serizit-Pyrit-Alteration) freigelegt, die typischerweise mit einer Kupfermineralisierung einhergeht. Bei Analysen von Flusssedimenten in diesem Gebiet wurden niedrige Kupfer- und Molybdängehalte sowie Kupfer in Böden festgestellt (siehe Pressemitteilung vom 19. April 2022).