JPMORGAN stuft GSK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK angesichts der Verpflichtung von Julie Brown als neue Finanzchefin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Anleger dürften überrascht sein, dass Iain Mackay nach wenigen Jahren in dieser Funktion in den Ruhestand trete, schrieb Analyst James Gordon in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2022 / 10:05 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2022 / 10:08 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,67 % auf 15,09EUR erreicht.