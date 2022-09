Multiservice-Anbieter feiert Firmenjubiläum und Inhaber / Klüh veranstaltet Birthday-Dinner mit Mitarbeitenden im Areal Böhler (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Unternehmer Josef Klüh feierte in diesem Jahr den

"80sten", sein Unternehmen Klüh Service Management ein "rheinisches Jubiläum":

111-jähriges Bestehen. Am vergangenen Freitag (23.09.) feierte die

Unternehmensgruppe aus Düsseldorf beide Jubiläen mit Mitarbeitenden aus aller

Welt in der Kaltstahlhalle im Areal Böhler. Die damaligen Böhler Werke zählte

der junge Josef Klüh , der mit 20 Jahren das Geschäft des in Russland gefallenen

Vaters fortführte, zu Beginn seiner Karriere zu seinen ersten großen Kunden.



Der Unternehmer hatte seinen Geburtstag im Januar in Dubai gefeiert - die große

Party in Düsseldorf fiel wegen Corona aus und wurde nun nachgeholt - als Teil

der Feier zum Firmenjubiläum. Zwei große Anlässe, eine große Gästeliste:

Eingeladen waren Mitarbeitende aller Fachbereiche vom Geschäftsführer bis zur

langjährigen Arbeitskraft aus ganz Deutschland sowie aus Dubai, Polen, den

Niederlanden und der Türkei. Neben dem Jubilar Josef Klüh und seiner Frau Ahlem

Sehili-Klüh waren auch Freunde und Weggefährten dabei, als für die rund 600

Gäste das mehrgängige Menü aufgetragen wurde.