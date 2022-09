Alphonso Davies schließt Hydratationsvertrag mit BioSteel ab

Internationaler Fußballstar schließt sich dem #TeamBioSteel an und erweitert damit die Liste der Spitzensportler der Marke, die auf Clean setzen. Healthy. Hydratation.

NEW YORK, 26. September 2022 /PRNewswire/ -- BioSteel Sports Nutrition Inc. („BioSteel" ) gab heute die Aufnahme des internationalen Fußballstars Alphonso Davies in sein wachsendes Team von Partnerathleten bekannt. Als Teil der Vereinbarung beabsichtigt er, bei seiner weltweiten Fangemeinde über Auftritte der Marke und in den sozialen Medien für die zuckerfreien Produkte der Marke zu werben. Die Fans können auch damit rechnen, Davies auf limitierten BioSteel-Produkten und in Einzelhandelsgeschäften in Kanada und Deutschland zu sehen, wo er für seine weltberühmte Vereinsmannschaft spielt.