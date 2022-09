Rechtsberatung zur Rückzahlung der Corona-Soforthilfe lohnt sich / Dr. Stoll & Sauer Nicht jeder Bescheid ist richtig

Lahr (ots) - Die unbürokratisch ausbezahlte Corona-Soforthilfe war in der

Corona-Krise der Jahre 2020 und 2021 für Unternehmen, Kleinunternehmen und

Solo-Selbstständige ein Segen. Doch jetzt fordern Bund und Länder von vielen

Empfängern die teilweise oder sogar die komplette Soforthilfe zurück oder wollen

weitere Unterlagen einsehen. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hält in jedem Fall

eine Rechtsberatung für ratsam, bevor die Rückzahlung veranlasst wird. Denn

nicht immer ist die Rückforderung gerechtfertigt. Bereits wenn die Anfragen

auftauchen, macht der Weg zum Anwalt Sinn, um sich im Bürokratie-Dschungel

zurechtzufinden. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer bietet betroffenen

Unternehmen

Erstberatung an. Mehr Infos zum Thema "Corona-Soforthilfe" gibt es auf unserer

Staatliche Nachkontrolle bei Corona-Soforthilfe