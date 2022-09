Trillium Gold meldet 8,75 g/t Au auf 20,4 Metern, einschließlich 549,0 g/t Au auf 0,3 Metern und entdeckt eine neue tiefe Mineralisierung außerhalb der Zone Newman Todd

- NT22-212 durchschneidet mehrere Zonen mit hochgradiger Mineralisierung, einschließlich:

- 8,75 g/t Au über 20,4 Meter @ einschließlich 549,0 g/t Au über 0,3 Meter

- 90,38 g/t Au über 1,01 Meter

- 17,2 g/t Au über 1,09 Meter

- 1,59 g/t Au auf 61,05 Metern;

- Neue hochgradige Goldzone zwischen den Verwerfungen Camp und Main Zone sowie ein neues Gebiet in der hängenden Wand der Zone NT entdeckt.

Vancouver, BC, Kanada - 26. September 2022 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV:TGM, OTCQX:TGLDF, FRA:0702) ("Trillium Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-m ...) freut sich, ein Update zu den neuesten Ergebnissen der Explorations- und Bohraktivitäten des Unternehmens im ersten Halbjahr 2022 auf dem Newman Todd Complex in Red Lake, Ontario, bekannt zu geben.

Die beiden Bohrlöcher (NT22-211 und 212) wurden konzipiert, um die südwärts verlaufenden und tieferen Erweiterungen der mit der Verwerfung der Hauptzone assoziierten Mineralisierung zu erproben, die sich etwa 100 bis 250 Meter unterhalb aller früheren Bohrlöcher in einer Lücke im gebohrten Teil der Zone NT befinden. Beide Bohrungen erweitern die Tiefe der Mineralisierung in diesem Bereich beträchtlich auf fast 600 Meter. Die Abbildungen 1 und 2 zeigen diese Bohrlöcher im Grundriss und im Längsschnitt.

Russell Starr, President & CEO von Trillium Gold, sagte: "Diese außergewöhnlichen Ergebnisse weisen auf das Potenzial für eine beträchtliche Steigerung der Ressource Newman Todd hin und unterstützen unsere These hinsichtlich der strukturellen Kontrollen, die hochgradige Vorkommen innerhalb der Zone NT bestimmen. Diese Vorkommen verlaufen südöstlich der Zone NT in die Hängewandsequenz. In der Vergangenheit wurden bei Newman Todd unterhalb von 400 Metern Tiefe keine nennenswerten Bohrungen durchgeführt, und wir sehen nun ein echtes hochgradiges Potenzial, wobei die Ost-West-Strukturen den Schlüssel zur Entdeckung neuer Goldmineralisierungen außerhalb der bekannten Zone NT darstellen."

Eine Goldmineralisierung wurde auch in den Gesteinseinheiten der hängenden Wände hinter dem Kontakt der Zone NT und der Verwerfung der Hauptzone durchschnitten, wobei sichtbares Gold1 (VG) in einer 2 mm dicken Quarzader auf 614,2 m von NT22-212 (549 g/t Au auf 0,3 m) innerhalb eines Abschnitts der Sequenz der hängenden Wände aus gebändertem Hornstein und Eisenformationen aufgezeichnet wurde. Dieses Goldvorkommen in den hängenden Wänden innerhalb des breiteren signifikanten Abschnitts von 8,75 g/t Au auf 20,4 Metern sowie andere historische Abschnitte in den hängenden Wänden deuten darauf hin, dass sich die Goldmineralisierung, die mit der Zone NT und den damit verbundenen Ost-West-Scheren (z. B. Main Zone Fault) in Zusammenhang steht, in den Gesteinseinheiten der hängenden Wände südöstlich der Zone NT fortsetzt. Dadurch werden die möglichen Bohrzielgebiete und die potenzielle Grubenhülle im Projektgebiet erweitert. Die historischen Bohrungen in dieser Region wurden im Allgemeinen abgebrochen, bevor diese Mineralisierung durchteuft wurde, wenn von der Fußwand aus gebohrt wurde. Insgesamt wurden nur sehr wenige Bohrungen in die entgegengesetzte Richtung durchgeführt, wodurch diese Mineralisierung unentdeckt blieb.

William Paterson, Vice President of Exploration von Trillium Gold, fügte hinzu: "Diese Ergebnisse sind die bedeutendsten, die wir bisher in dieser Tiefe bei Newman Todd erhalten haben, und weisen auf das Potenzial für zusätzliche Ressourcen hin, die mit den Abschnitten zwischen den bonanza-haltigen Rivard-Adern und den Ost-West-Strukturen verbunden sind. Unsere aussagekräftigeren hochgradigen Abschnitte, die zuvor gemeldet wurden - die Löcher NT20-169 [7,05 m mit 15,41 g/t Au, einschließlich 4,3 m mit 23,88 g/t Au und 1,12 m mit 69,85 g/t Au] und NT21-194 [9 m mit 19,73 g/t Au, einschließlich 1,55 m mit 102.16 g/t Au] auf der Camp-Verwerfung und jetzt die Bohrlöcher NT22-211 und -212 auf der Verwerfung der Hauptzone haben alle diese Abschnitte durchteuft und wir glauben, dass wir in der Lage sein werden, diese bewährte Theorie erfolgreich in der Tiefe anzuwenden, die noch völlig offen ist." [Siehe die Pressemitteilungen von Trillium Gold unter www.trilliumgold.com oder die Einreichungen auf www.sedar.com]

Tabelle 1: Höhepunkte der bedeutenden Abschnitte der Bohrlöcher NT22-211 und -212. Eine vollständige Liste der bedeutenden Abschnitte ist auf der Website von Trillium Gold (www.trilliumgold.com) zu finden.

Nummer der Bohrung Von (m ) Bis (m) Breite (m) Gold (g/t) NT22-211 6.2 31.70 25.50 1.66 Inkl. 9.3 10.00 0.70 26.10 NT22-211 307.47 311.65 4.18 40.56 Inkl. 309.11 310.19 1.08 136.00 NT22-211 334.28 334.58 0.30 71.00 NT22-212 30.64 31.65 1.01 90.38 NT22-212 303.49 364.54 61.05 1.59 Inkl. 327.14 329.57 2.43 3.09 Inkl. 332 334.90 2.90 5.31 und 332 332.49 0.49 16.45 Inkl. 343.25 350.36 7.11 2.53 Inkl. 353.65 355.25 1.60 9.51 NT22-212 392.84 401.11 8.27 2.03 Inkl. 393.34 393.64 0.30 24.60 NT22-212 574.5 587.50 13.00 2.59 Inkl. 581.5 582.50 1.00 12.57 Inkl. 584 586.00 2.00 8.07 und 584 584.50 0.50 18.60 NT22-212 596.1 616.50 20.40 8.75 Inkl. 614.04 614.34 0.30 549.00

Tabelle 2: Details zu den Bohrschellen der Bohrlöcher NT22-211 und -212 - UTM-Zone 15, NAD 83.

Nummer der Bohrung Östliche Ausrichtung Nordende Erhebungen Tiefe Dip Azimut NT22-211 420857 5656540 364 530 -70 175 NT22-212 420857 5656540 364 674 -75 175

Abbildung 1: Geologischer Plan mit der Lage der Bohrlöcher NT2 2-211 und 212.

Abbildung 2: Längsschnitt (Blick nach Nordwesten) mit Darstellung des NT-Zonenmodells, des Explorationsblockmodells, der historischen Ergebnisse und der Highlights der bedeutenden Abschnitte von NT22-211 und 212.

Seit Januar 2022 wurden im Newman Todd Complex insgesamt 17 Bohrlöcher auf 7.665 Metern gebohrt. Die restlichen Untersuchungsergebnisse werden veröffentlicht, sobald alle Ergebnisse interpretiert wurden und der breitere strukturelle Rahmen quantifiziert werden kann.

Alle Bohrungen wurden von Paul Barc, PGeo, beaufsichtigt. Die Bohrungen wurden von Rodren Drilling Ltd. aus West St. Paul, Manitoba, durchgeführt. Der Bohrkern wurde protokolliert und in einer sicheren Kernanlage vor Ort beprobt. Die Kernproben des Programms wurden mit einer Diamanttrennsäge in zwei Hälften geschnitten; die Hälfte der Kerne wurde zur Analyse an Activation Laboratories Ltd. in Dryden (ON), ein akkreditiertes Mineralanalyselabor, gesendet. Alle Proben wurden mittels standardmäßiger Fire-Assay-AA-Techniken auf Gold analysiert. Proben, die mehr als 10,0 g/t Gold ergaben, wurden mit standardmäßigen Brandproben-Gravimetrieverfahren analysiert. Alle Proben mit Ergebnissen von mehr als einer Unze Gold pro Tonne wurden auch mit einer Standard-Brandprobe mit einem 1 kg-Metallsieb analysiert, es sei denn, das verbleibende Probenmaterial war nicht ausreichend. Zertifizierte Goldreferenzstandards, Leerproben und Duplikate werden im Rahmen des Qualitätskontroll-/Qualitätssicherungsprogramms (QAQC) von Trillium Gold routinemäßig in den Probenstrom eingefügt, um die Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Bei den hier gemeldeten Ergebnissen wurden keine QAQC-Probleme festgestellt. Bei allen gemeldeten Bohrabschnitten handelt es sich um Bohrkernlängen, die nicht unbedingt den tatsächlichen Mächtigkeiten entsprechen.

1) Hinweise auf sichtbares Gold (VG) sind faktische Beobachtungen und sollten nicht als quantifizierbarer Gehalt ausgelegt werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von William Paterson QP, PGeo, VP of Exploration von Trillium Gold Mines, gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

Trillium Gold Mines Inc.

Russell Starr

Direktor, Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Donna Yoshimatsu, VP Corporate Development and Investor Relations, dyoshimatsu@trilliumgold.com, (416) 722-2456, oder info@trilliumgold.com.

Besuchen Sie unsere Website unter www.trilliumgold.com.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Trillium Gold Mines Inc.

Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im Bergbaurevier Red Lake im Norden Ontarios befasst. Im Rahmen seiner Konsolidierungsstrategie auf regionaler Ebene hat das Unternehmen eines der größten aussichtsreichen Grundstückspakete im und um das Bergbaurevier Red Lake in der Nähe der wichtigsten Minen und Lagerstätten sowie entlang der Grünsteingürtel Confederation Lake und Birch-Uchi zusammengestellt. Das Unternehmen schloss vor kurzem Akquisitionen ab, die seine zusammenhängende Landposition über mehr als 100 km an günstigen Strukturen in der Nähe des Projekts Great Bear von Kinross Gold und des Betriebs Red Lake von Evolution Mining erweitern. Darüber hinaus ist das Unternehmen an äußerst aussichtsreichen Grundstücken in Larder Lake, Ontario, beteiligt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen der Geschäftsleitung, die auf deren Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die die Geschäftsleitung unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Auswirkungen der weltweiten Störungen durch den Ausbruch des Covid-19-Coronavirus, Risiken der Geschäftsintegration, Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen, Schwankungen auf den Wertpapiermärkten, Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold oder bestimmten anderen Rohstoffen, Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Exploration, der Erschließung und dem Abbau von Mineralien (einschließlich Umweltgefahren und Industrieunfällen); die Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Deckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden und der einheimischen Bevölkerung und deren Forderungen; die Verfügbarkeit von steigenden Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von den Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Grundstücken.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

