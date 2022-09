Aufstieg und Fall von Ikarus: Porsche vor Börsen-Höhenflug, während Immobilien-Werte abstürzen...

Sie befestigten Federn an einem Gestänge und zwar mittels Wachs. Das Material hatte allerdings einige Schwächen und so schärfte Dädalus seinem Sohn Ikarus ein, keinesfalls zu tief zu fliegen, damit das Meerwasser das Wachs nicht aufweichen kann und auch nicht zu hoch, weil es ansonsten von der Sonne zum Schmelzen gebracht werden könne.

Ikarus nahm sich die Mahnungen zu Herzen und entkam dem Labyrinth. Da alles gut ging wurde er jedoch übermütig und wagte sich zu nah an die Sonne – das Wachs schmolz, seine Flügel lösten sich auf und er stürzte zu Tode.

Eine Geschichte, wie sie wohl jeder schon mal erlebt hat, jedenfalls im übertragenen Sinn. „Hochmut kommt vor dem Fall“ ist wohl die deutsche Kurzfassung und die Quintessenz aus der Geschichte des Ikarus. Sowohl im Leben als auch an der Börse. Auch dort wird Übermut bestraft, auch dort zahlt man einen hohen Preis, wenn man nicht vorsichtig genug ist und die Risiken ausblendet. Aufstieg und Fall liegen dicht beieinander.

Porsche: Börsengang in der Schlussphase

Einen Höhenflug haben Automobil-Hersteller nicht gerade erlebt in den letzten Jahren. Abgas-Skandal, Corona-Einbruch, US-China-Handelskrieg, Chip-Mangel, Produktions-Ausfälle, Wirtschafts-Einbruch. Dabei fährt die Entwicklung durchaus zweigleisig, denn Premium- und Luxus-Hersteller profitieren durchaus, während die Massen-Hersteller stark unter Druck geraten sind.

Porsche ist zweifellos einer dieser Premium-Hersteller und glänzt mit Umsatz- und Gewinn-Zuwächsen. Allerdings ist man nur ein kleiner Teil im Weltkonzern Volkswagen und kommt daher börsenseitig kaum zur Geltung. Das soll sich nun ändern, denn Porsche kehrt zurück an die Börse. Das Grundkapital des Sportwagen-Herstellers Porsche AG in Höhe von 911 Mio. Euro wurde hälftig in Stamm- und Vorzugsaktien aufgeteilt und die Hälfte der Vorzugs-Aktien wird nun an die Börse gebracht (also ein Viertel des Grundkapitals).