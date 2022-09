Strompreis-Atlas zeigt die Regionen in Deutschland, wo sich ein Wechsel jetzt noch lohnt (FOTO)

Münster (ots) - Die Strompreise explodieren und der Wettbewerb auf dem

Strommarkt funktioniert aktuell nicht mehr. Denn in den meisten Regionen in

Deutschland ist mittlerweile der ehemals teure Grundversorger jetzt der

günstigste Anbieter.



"Ein Blick auf unsere interaktive Karte zeigt, wo sich der Anbieterwechsel jetzt

noch lohnt und wie viel Haushalte dort sparen können. Gleichzeitig wird auch

deutlich sichtbar, dass in den meisten Regionen mittlerweile der Grundversorger

der günstigste Anbieter ist", sagt Dr. Jörg Heidjann, Energieexperte vom

Vergleichsportal StromAuskunft (https://www.stromauskunft.de/) .