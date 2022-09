Variond Residential I Investition in die energetische Revitalisierung von Bestandsimmobilien im Großraum Stuttgart / Geschlossener Publikums-AIF mit Value-Add-Strategie

Stuttgart (ots) - Variond Residential I GmbH & Co. geschlossene InvKG ermöglicht

privaten Investoren, mittelbar an der energetischen Revitalisierung von

Bestandsimmobilien durch den ganzheitlichen Ansatz der Variond Gruppe zu

partizipieren. Der Fonds soll bis zu 15 Mio. Euro Eigenkapital einwerben und

über die Beteiligung an Projektentwicklungsgesellschaften in aussichtsreiche

Sanierungsobjekte im Großraum Stuttgart investieren. Die Laufzeit ist geplant

bis 31.12.2027 mit Verlängerungsmöglichkeit um max. 2 Jahre. Die Zeichnungsfrist

endet plangemäß am 30.06.2023.



In wachstumsstarken Wirtschaftszentren wie Stuttgart und Region ist Wohnraum

knapp und begehrt. Seit 2014 ist die Einwohnerzahl um über 5 % gestiegen. Diese

Entwicklung hat einen starken Nachfrageüberhang aufgebaut, der absehbar nicht

durch Neubauobjekte kompensiert werden kann. Eine gefragte Alternative bietet

die substanzerhaltende Revitalisierung, Nachverdichtung und energetische

Optimierung von bestehenden Gebäuden. Intelligentes Sanieren verbraucht in der

Regel weniger Energie und Ressourcen als komplett neu zu bauen und punktet damit

auch unter Nachhaltigkeitsaspekten.