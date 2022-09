"maischberger" / am Dienstag, 27. September 2022, 22 50 Uhr im Ersten (FOTO)

München (ots) - Unruhe in Russland nach Wladimir Putins Teilmobilmachung:

Landesweit gibt es Antikriegs-Proteste und viele Russen versuchen, das Land zu

verlassen. Kippt die Stimmung gegen den Kreml-Chef? Wie sollte der Westen

reagieren? Im Gespräch der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau Rüdiger von

Fritsch und Tichon Dsjadko , Chefredakteur des kremlkritischen Fernsehsenders

Doschd.



Die Sanktionen gegen Russland setzen viele deutsche Unternehmen unter Druck. Ob

unserer Wirtschaft einer Rezession droht und was die Regierung nun unternehmen

sollte, erklärt die Ökonomin und Wirtschaftsweise Veronika Grimm und der

Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Ulrich Schneider.