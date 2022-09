Attraktivste Arbeitgeber der Young Professionals 2022 Bosch, ZEISS und Siemens gewinnen an Beliebtheit (FOTO)

Berlin (ots) - Universum Arbeitgeberrankings zeigen, wo junge Berufstätige am

liebsten arbeiten möchten und was ihnen aktuell dabei wichtig ist



Mit Bosch, ZEISS und Siemens werden drei deutsche Großkonzerne deutlich

attraktiver für Young Professionals. Tesla ist dagegen weniger beliebt als im

vergangenen Ranking. Insgesamt steigt das Interesse an Remote Work weiter an.

Neben einem attraktiven Grundeinkommen gehören flexible Arbeitsbedingungen und

Work-Life-Balance zu den drei Aspekten, die Young Professionals in ihrer

Karriere am wichtigsten sind. Nachhaltigkeitsthemen werden mit zunehmendem Alter

wichtiger und beeinflussen die Wahl des Arbeitgebers.