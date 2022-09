Mendix arbeitet mit STACKIT für sichere Daten und Anwendungen in der Cloud zusammen (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Schwarz IT Cloud STACKIT und Siemens-Tochter Mendix bieten gemeinsame

Cloud-Services für sicherheitsorientierte europäische Unternehmen und Behörden

- Durch das gemeinsame Angebot können Mendix Low-Code-Anwendungen auf der

souveränen STACKIT Cloud betrieben werden

- Öffnung der bestehenden Zusammenarbeit von Mendix und Schwarz Gruppe für

externe Kunden



STACKIT (https://www.stackit.de/de/) , Anbieter souveräner Cloud-Lösungen und

Marke der Schwarz IT, und Mendix (https://www.mendix.com/) , Siemens-Tochter und

weltweiter Marktführer in der Entwicklung moderner Unternehmensanwendungen,

geben die Verfügbarkeit einer gemeinsamen Lösung für den Betrieb kritischer

Software-Anwendungen bekannt.