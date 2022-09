Neues Werk eröffnet / Tiefkühlpizzahersteller Gustavo Gusto startet Produktion in Artern / Internationale Expansion als Ziel (FOTO)

Artern/Geretsried (ots) - Gustavo Gusto, Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen,

hat heute (Montag, 26. September 2022) in Artern/Unstrut (Thüringen) ein zweites

Produktionswerk eröffnet. Damit kann das Unternehmen, das auch am Stammsitz in

Geretsried (Bayern) Tiefkühlpizzen herstellt, seine Gesamtproduktion deutlich

erhöhen.



"Mit diesem neuen Werk werden wir unsere Expansion in Deutschland und in Europa

deutlich vorantreiben. Die Weichen dazu sind mit dem Neubau in Artern gestellt",

sagte Christoph Schramm, Gründer und CEO von Gustavo Gusto, bei der

Eröffnungsveranstaltung in Artern. "Wir nehmen nun deutlich noch mehr Fahrt auf

und gehen gestärkt wie auch optimistisch in die nächsten Jahre. Mit den beiden

Standorten im Süden und in der Mitte von Deutschland sind wir strategisch gut

aufgestellt."