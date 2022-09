Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) -- Die Fluggesellschaft stellt detaillierte "Net Zero"-Roadmap vor, um in dennächsten 30 Jahren klimaneutral zu werden, mit dem Ziel, mitWasserstoffflugzeugen emissionsfrei zu fliegen- Neue Studie von easyJet in Zusammenarbeit mit YouGov Deutschland zeigt: Mehrals zwei Drittel der Befragten in Frankreich, Deutschland, Italien,Niederlande, Portugal, Spanien und Schweiz finden, dass Airlines dringendklimaneutrale Lösungen entwickeln sollten- Die in Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Portugal, Spanienund der Schweiz durchgeführte Umfrage zeigt, dass zwischen 75 % (Niederlande)und 94 % (Portugal) generell (eher) an einem klimaneutralen Flug interessiertsind.- Rund 8 von 10 Deutschen (78 %) wäre an einem emissionsfreien Fluginteressiert, wenn dieser verfügbar wäre und jeder Fünfte (21 %) würden dabeisogar 20 % mehr zahlen und 5 % der Befragten sogar bis zu 30 % zusätzlich- 38 % der Deutschen glauben, dass neue emissionsfreie Flugzeugtechnologien derwirksamste Ansatz für klimafreundlicheres Fliegen sind und 32 % der Deutschensind der Meinung, dass dies am ehesten von der Bundesregierung unterstütztwerden sollte- Jeder vierte Deutsche (27 Prozent) ist der Meinung, dass dieLuftfahrtindustrie und die Regierung eine gemeinsame Lösung für dieHerausforderungen finden müssen, um eine klimaneutrale Luftfahrt zu erreichen,unterstützen aber keine Passagiersteuern- Die Studie enthüllt auch die 10 wichtigsten Maßnahmen, die Deutsche am ehestenergreifen würden, um die Auswirkungen ihrer Reise auf die Umwelt zuverringern.easyJet hat heute mit der Veröffentlichung der "Net Zero"-Roadmap detailliertdarlegt, wie die Airline Netto-Null-Emissionen bis 2050 erreichen möchte unddies ist der ehrgeizigste Fahrplan, den eine Fluggesellschaft für das Ziel derKlimaneutralität bisher aufgestellt hat.Die "Net Zero"-Roadmap sieht vor, dass die Fluggesellschaft durch eine Reihe vonMaßnahmen Netto-Null-Emissionen bis 2050 erreicht, mit dem ultimativen Ziel,dass die gesamte Flotte emissionsfrei fliegt. easyJet arbeitet bereits mitPartnern aus der gesamten Branche, darunter Airbus und Rolls-Royce, an mehrerenProjekten, um die Entwicklung von emissionsfreien Flugzeugtechnologien wieWasserstoffflugzeugen zu beschleunigen.Neben der endgültigen Umstellung auf emissionsfreie Technologien plant easyJetdie Ziele der Roadmap durch eine Kombination aus Flottenerneuerung, Verbesserungbetrieblicher Abläufe, Modernisierung des Luftraums, der Verwendung vonnachhaltigen Flugkraftstoffen (SAFs) und Technologien zur CO2-Abscheidung zu