Mastercard erweitert das jahrzehntelange Fußball-Erbe durch GUINNESS WORLD RECORDS(TM)-Titel mit Luis Figo

- Neuer Weltrekord mit einem Spiel in 6166,1m Höhe in der Schwerelosigkeit durch

Fußballlegende Luis Figo und ein Team von Fußballhelden aus der ganzen Welt

- Der neue GUINNESS WORLD RECORDS(TM)-Titel von Mastercard würdigt die

beliebteste Sportart der Welt als ein Fest des menschlichen Geistes, das jeden

Tag Millionen von Menschen mit Leidenschaft und Stolz erfüllt





Mastercard hat zusammen mit der Fußballlegende Luis Figo und einem Team vonFußballhelden aus dem Nahen Osten, Europa und Lateinamerika den GUINNESS WORLDRECORDS(TM)-Titel für das "Fußballspiel in der größten Höhe bei einemParabelflug" aufgestellt.Das erste Fußballspiel seiner Art wurde in einer Höhe von 6166,1m unterSchwerelosigkeit ausgetragen und brachte das Spiel an einen Ort, an dem noch niezuvor ein Spiel stattgefunden hat. Mit dieser Kampagne zelebriert Mastercard dieLiebe der Welt zum Fußball, indem es die Leidenschaft der Fans für das schöneSpiel in nie dagewesene Höhen treibt.Das außergewöhnliche Spiel zwischen zwei Viererteams wurde am 20. August 2022ausgetragen. Die Fußballlegende Luis Figo war zusammen mit sieben weiterenSpielern an Bord, die sich ihren Platz auf dem historischen Flug verdient haben.Der Rekord wurde von einem offiziellen Schiedsrichter von GUINNESS WORLDRECORDS(TM) vorgestellt und von zwei Zeugen bestätigt, als Figo den Ball mühelosüber ein 75 Quadratmeter großes Fußballfeld dribbelte, das speziell im Flugzeugaufgebaut war."Fußball ist nicht nur ein Spiel - als beliebteste Sportart der Welt ist er einFest des menschlichen Geistes, das jeden Tag Millionen von Menschen mitLeidenschaft und Stolz erfüllt. Dies ist ein historischer Moment für Mastercard,in dem wir die Liebe der Welt zum Sport auf ein neues Niveau heben. Es gibtkeine bessere Art und Weise, das schöne Spiel zu würdigen, als eine unbezahlbareÜberraschung zu kreieren, während wir weiterhin Menschen mit ihrenLeidenschaften verbinden", sagte Raja Rajamannar, Chief Marketing andCommunications Officer und President Healthcare, Mastercard.Luis Figo, ein Mastercard-Botschafter, war Teil mehrerer wertvollerÜberraschungen auf der ganzen Welt und fesselte das Publikum mit seinenErfahrungen als Spitzenspieler. Figo, der den Ballon d'Or 2000 (https://urldefense.com/v3/__https:/en.wikipedia.org/wiki/2000_Ballon_d*27Or__;JQ!!N96JrnIq8IfO5w