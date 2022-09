CREDIT SUISSE stuft DANONE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Danone vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Beim Wachstum auf vergleichbarer Basis sei er nun noch zuversichtlicher als der Markt, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei dem Lebensmittelkonzern geschähen unter der neuen Führung eine Menge guter Dinge. Beispiele seien "harte Einsparungen" und die Gewinnung externer Talente./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2022 / 17:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,63 % auf 48,65EUR erreicht.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Eamonn Ferry

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m