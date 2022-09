Koura Klea® 473A gewinnt Kältetechnik-Innovation des Jahres bei den Cooling Industry Awards 2022

London (ots/PRNewswire) - Koura, der Geschäftsbereich Fluorinated Solutions von

Orbia, hat bei den Cooling Industry Awards 2022 die begehrte Auszeichnung

Refrigeration Innovation of the Year gewonnen.



Bei einer Preisverleihung gestern Abend (22. September) im Ballsaal des

Grosvenor House in London wurde Koura Klea® 473A aus einer Liste von fünf

Innovationen als Sieger gekürt, wobei die Jury die Leistung und die nachhaltigen

Anwendungen des Kältemittels in der Industrie lobte.