ADAC Winterreifentest / Etliche gute Modelle, aber auch erschreckende Ausreißer (FOTO)

München (ots) - Der aktuelle ADAC Winterreifentest zeigt zahlreiche

empfehlenswerte und solide Modelle, aber auch ein paar mangelhafte Exemplare.

Untersucht wurden insgesamt 33 Modelle aus zwei Dimensionen, für Kleinwagen und

SUV der unteren Mittelklasse. Besonders bei Bremswegen und Verschleiß empfiehlt

der ADAC, genau hinzusehen.



In der Dimension 185/65 R15 (T) für VW Polo, Audi A1 oder Opel Corsa sind die

Reifen von Continental, Goodyear, Semperit und Michelin sehr ausgewogen, zeigen

insbesondere auf Nässe, Schnee und trockener Fahrbahn gute Leistungen und

bekommen daher das ADAC Urteil "gut". Danach folgt ein breites Mittelfeld, das

mit wachsenden Einschränkungen parallel zu den absteigenden Platzierungen

empfohlen werden kann. Hier spart ein genauer Blick in die Ergebnistabelle bares

Geld, denn in dieser Dimension sind die guten Reifen nicht sehr viel teurer als

die Modelle mit Einschränkungen.