Chongqing Liangjiang New Area im Südwesten Chinas rekrutiert weltweit Fachkräfte im Bereich der Speicherung neuer Energie

CHONGQING, China, 27. September 2022 /PRNewswire/ -- Am 24. September veranstaltete das Chongqing-Institut für neue Energiespeichermaterialien und -ausrüstung eine Konferenz, um die weltweite Anwerbungskampagne für Fachkräfte zu starten und Vorzeigeprojekte in der Liangjiang New Area, einem Hightech-Gebiet im Südwesten der Stadt Chongqing, vorzustellen.

Das Institut wird Mitarbeiter auf vier Ebenen einstellen, von jungen Nachwuchskräften bis hin zu erfahrenen Experten, sowie verschiedene herausragende Fachleute im Bereich der Energiespeicherung, zum Beispiel junge Lehrer, Professoren und Lehrbeauftragte, mit einem Jahresgehalt von bis zu 1,8 Millionen Yuan (etwa 252.500 USD), so die Werbeabteilung der Chongqing Liangjiang New Area.

Zu den Vorzeigeprojekten gehören eine Tankstelle für festen Wasserstoff, ein LKW zur Speicherung und zum Transport von festem Wasserstoff, die integrierte Speicherung und Reinigung von Wasserstoff aus der industriellen Nebenproduktion, die dezentrale Energiespeicherung, die Energiespeicherung auf Magnesiumbasis auf der Insel Chongqing Guangyang und die Magnesiumbatterie in der „Magnesium-Energiestadt" im Kreis Qingyang der Provinz Anhui.

Die Speicherung neuer Energien ist eine wichtige Technologie und Grundausstattung für den Aufbau eines neuartigen Energiesystems. Sie ist eine wichtige Unterstützung bei der Erreichung des Ziels der Kohlenstoff-Spitzenlast und Kohlenstoff-Neutralisierung sowie der Gewährleistung der nationalen Energiesicherheit.

Die Chongqing Liangjiang New Area, die zentrale Plattform für die Entwicklung der Energiespeicherindustrie in Chongqing, verfügt über weitreichende Marktaussichten und ein enormes Entwicklungspotenzial.

In den letzten Jahren hat die Liangjiang New Area einen Aktionsplan zur Beschleunigung der hochwertigen Entwicklung der Speichertechnologie für neue Energien herausgegeben, der darauf abzielt, ein Schlüssellabor auf landesweiter Ebene zu errichten, die Einrichtung des Chongqing-Instituts für neue Energiespeichermaterialien und -ausrüstung voranzutreiben und eine Innovationsplattform für neue Energiespeicher zu entwickeln.

Gleichzeitig hat die Liangjiang New Area, die sich auf zukunftsweisende Energiespeichertechnologien wie Ionenbatterien der neuen Generation und feste Wasserstoffspeicher konzentriert, die Einführung von Projekten zur Energiespeicherung wie Ganfeng Lithium beschleunigt, um eine ökologische Basis für unterschiedliche Industrien zu schaffen.

Aufbauend auf der industriellen Basis, den innovativen Ressourcen, den Anwendungsszenarien und der liberalen Politik der Region wird die Liangjiang New Area diese Konferenz zum Anlass nehmen, die hochwertige Entwicklung der neuen Energiespeicherindustrie zu fördern, um ein hoch entwickeltes Gebiet für die Entwicklung der neuen Energiespeicherindustrie mit nationalem Einfluss zu schaffen, so ein örtlicher Beamter.

Mit Blick auf die Zukunft wird Chongqing Liangjiang New Area an der technologischen Innovation als endogener Antriebskraft festhalten, weltweit herausragende Fachkräfte der Energiespeicherindustrie rekrutieren, die Förderung der wichtigsten Kerntechnologien beschleunigen und der Entwicklung der Energiespeicherindustrie in Chongqing neue Impulse verleihen. In der Zwischenzeit werden weitere Anstrengungen unternommen, um die Entwicklung von Chongqing als neues Cluster der Energiespeicherindustrie, als führendes Gebiet für Innovationen und als Kompetenzzentrum für Anwendungen zu fördern.

