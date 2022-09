CHiQ bringt "+More" Innovation auf den Hausgerätemarkt

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Gemäß dem Grundsatz "weniger Aufwand, mehr

Leben" möchte CHiQ die Lebensqualität seiner Nutzer mit intelligenten und

zuverlässigen Produkten verbessern, die wichtige Aufgaben intelligent und

einfach erledigen, so dass die Kunden ein glücklicheres und entspannteres Leben

führen können.



Mit diesen Grundsätzen hat CHiQ die +More-Kampagne ins Leben gerufen, deren Ziel

es ist, das Leben seiner Nutzer weltweit mit Produkten zu verbessern, die ihnen

mehr bieten. Ob +Design, +Choice, +Creative, +Style und +Value (dt. +Design,

+Auswahl, +Kreativität, +Stil und +Wert), das Ziel der Marke ist es, einen

Mehrwert für ein besseres Leben zu schaffen.





Angetrieben von der kundenorientierten Mission von CHiQ, das Leben seiner Nutzerbunter zu gestalten und zu bereichern, hat die +More-Kampagne empirisch gezeigt,wie die Produkte von CHiQ die Lebensqualität verbessern.CHiQ hat sich nie damit zufrieden gegeben, nur die grundlegenden Bedürfnisse zuerfüllen, sondern hat die wichtigsten Kundenwünsche und Rückmeldungenberücksichtigt, um seine Mission für +More im Jahr 2022 mit den folgendenKernwerten zu aktualisieren: +Effort, +Possibility, +Expectations and+Possibilities (dt. +Aufwand, +Möglichkeit, +Erwartungen und +Möglichkeiten)CHiQ vermittelt und erfüllt diese Werte mit den folgenden Aspekten:+EffortCHiQ räumt den technischen Aspekten und der Funktionalität seiner Produktehöchste Priorität ein und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Haushaltsgeräteherzustellen, die den Anforderungen des täglichen Lebens der Nutzer bessergerecht werden. Dieses Engagement für ein höheres Maß an technischer Exzellenzzeigt sich in den CHiQ-Kühlschränken, bei deren Entwicklung das Wohlbefinden unddie optimale Ernährung der Benutzer im Vordergrund standen. Die Kühlschränkesind mit einer so genannten Low-Frost-Technologie ausgestattet, die für wenigerEisbildung und mehr Stauraum sorgt. Außerdem sind sie mit leistungsstarkenInvertern ausgestattet, die mehrere Kältezonen ermöglichen, um verschiedeneLebensmittel frisch zu halten, sowie mit der Vier-Sterne-Gefriertaste, umLebensmittel schnell einzufrieren und frisch zu halten.+PossibilityNeben der Deckung des Bedarfs der Kunden an großartigen Haushaltsgerätenverfolgt CHiQ aktiv die Möglichkeit für weitere bahnbrechende Entwicklungen.Dieses Streben nach technologischen Innovationen und Durchbrüchen zeigt sich inden Fernsehgeräten der G7PF- und G7L-Serie, die die Rolle einer Steuerzentralefür Ihr Zuhause übernehmen und gleichzeitig ein außergewöhnliches Heimkinobieten. Die neuen CHiQ-Fernseher der G7PF-Serie zeichnen sich durch ein