W. P. Carey Inc. kündigt Rating-Upgrade auf Baa1 durch Moody's Investors Service an

New York (ots/PRNewswire) - Senior Unsecured Debt und Emittentenrating mit

stabilem Ausblick heraufgestuft



W. P. Carey Inc. (W. P. Carey, NYSE: WPC), ein führender Net-Lease-REIT, gab

heute bekannt, dass Moody's Investors Service (Moody's) das Rating der

vorrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten und das Emittentenrating des

Unternehmens von Baa2 mit positivem Ausblick auf Baa1 mit stabilem Ausblick

heraufgesetzt hat. Gleichzeitig wurde das Rating der vorrangigen unbesicherten

Verbindlichkeiten der europäischen Tochtergesellschaft WPC Eurobond B.V. von

Baa2 mit positivem Ausblick auf Baa1 mit stabilem Ausblick angehoben.



Zur Begründung der Heraufstufung führte Moody's zahlreiche positive

Eigenschaften des Unternehmens an, darunter das große und diversifizierte

Netto-Leasingportfolio von W. P. Carey, das umsichtige Kapitalmanagement, die

starke Deckung der Fixkosten und die gesunde Liquiditätsposition. W. Der

Portfoliomix von W.P. Carey wurde ebenfalls hervorgehoben, wobei der Großteil

der Einnahmen aus Industrie-, Lager- und Selfstorage-Immobilien stammt. Im

aktuellen Inflationsumfeld wurden die vertraglichen Mietpreisanpassungen, die

fast das gesamte Portfolio abdecken und von denen die überwiegende Mehrheit an

den Verbraucherpreisindex (VPI) gekoppelt oder festgeschrieben sind, als

wichtige Kreditstärke bezeichnet. Darüber hinaus verweist Moody's auf die

moderaten und stabilen Verschuldungskennzahlen des Unternehmens, die mit seiner

umsichtigen Kapitalstrategie im Einklang stehen und seinen bewährten Zugang zu

verschiedenen Kapitalquellen widerspiegeln.