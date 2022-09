FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Wahl in Italien:

"Die vielen kritischen europäischen Reaktionen auf die Wahl in Italien waren so vorhersehbar wie unangemessen. Wenn sich unter 35 Millionen Bürgern in einer demokratischen Wahl eine Mehrheit für drei rechte Parteien entscheidet, dann hat das der Rest der EU zuallererst einmal zu respektieren. ... Wenn in einem EU-Mitgliedsland die Freiheit in Gefahr ist, dann muss man handeln. Darauf gibt es aber im Fall Italiens bisher keinen Hinweis ... Die Wahlsiegerin ist mit einem gemäßigt nationalen Programm angetreten ... Meloni fordert ... weder den EU-Austritt noch will sie sich Putin an den Hals werfen. Ihr transatlantischer Kurs und ihre Unterstützung für die westliche Ukraine-Politik sind gerade in Italien nicht selbstverständlich. Sie sollten in der NATO und der EU in dieser kritischen Phase des Krieges willkommen sein."