HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu stillgelegten Bahnstrecken:

"Im Internet kursieren vergilbte Landkarten, die das deutsche Eisenbahnnetz der 1960er Jahre zeigen: Da kommen Eisenbahn-Fans ins Schwärmen. Doch die Karten sind nicht aus Gründen der Nostalgie ins Netz gestellt worden. Aktivisten für einen klimafreundlichen Verkehr haben das gemacht. Quasi als Blaupause und Mahnung - vor allem an Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Die Allianz pro Schiene und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen kennen die alten Karten: Mehr als 4.500 Kilometer stillgelegter Bahnstrecken könnten wieder aktiviert werden. Was wird in diesem Jahr umgesetzt? Zwei Ultra-Kurzstrecken mit einer Gesamtlänge von zwei Kilometern. Darüber ließe sich herzhaft lachen, wenn die Sache nicht so traurig wäre."/ra/DP/nas