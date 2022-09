Ausgezeichnet: LV 1871 Klimarente powered by ÖKOWORLD gewinnt die Financial Advisors Awards 2022 auf der Cash. Gala in Hamburg (FOTO) Hilden bei Düsseldorf (ots) - Nachhaltigkeit ist mehr als nur ein Trend. Klimawandel und Krieg zeigen: Ethische, ökologische und soziale Aspekte sind auch bei der Geldanlage wichtig. Die ÖKOWORLD AG und die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) haben deshalb eine strategische Partnerschaft geschlossen, um das Thema Nachhaltigkeit, Investment und Versicherung noch stärker zu verknüpfen, und haben die Anlagestrategie Klimarente entwickelt. Die Klimarente gewinnt im Jahr 2022 die Financial Advisors Awards.

Die Financial Advisors Awards, die zu den begehrtesten und bedeutendsten Branchenauszeichnungen zählen, prämieren jedes Jahr die besten Kapitalanlagen aus unterschiedlichen Anlagekategorien. Mehrere Jurys wählen aus den Bewerbungen der Produktgattungen Investmentfonds, Versicherungen und Sachwertanlagen den jeweiligen Sieger. Die Preise werden anhand der Kriterien Innovation, Transparenz, Vermittlerorientierung und Anlegerfreundlichkeit vergeben. In diesem Jahr wurden die Sieger-Produkte aus den folgenden Kategorien gesucht: Fondspolicen, Nachhaltige Versicherungen, Sachversicherungen, Private Krankenversicherung, Investmentfonds, Nachhaltige Investmentfonds und Sachwertanlagen AIF.



Die LV 1871 Klimarente powered by ÖKOWORLD gewann am 23. September im Rahmen der Cash. Gala im Hotel Atlantic Hamburg den Financial Advisors Award im Bereich "Nachhaltige Versicherungen". Die Klimarente behauptete sich damit erfolgreich gegenüber der Unfall-Pflegerente aus dem Hause InterRisk sowie der Versicherung Pangaea Life Invest.



Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV 1871, und Alfred Platow, Gründer und Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG, nahmen den Preis gemeinschaftlich entgegen.



Hermann Schrögenauer freut sich über die Auszeichnung: "Die LV 1871 und ÖKOWORLD stellen mit der Anlagestrategie Klimarente die nachhaltigen Fonds der ÖKOWORLD exklusiv in den MeinPlan Fondspolicen der LV 1871 zur Verfügung. Mit der Kooperation bündeln zwei starke Marktplayer ihr Knowhow. Wir sind stolz, dass die Anlagestrategie Klimarente, die wir erst im Mai eingeführt haben, nun schon auf der Siegertreppe steht".