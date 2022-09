New World bringt Augmented Reality-NFT-App auf iOS und Google Play auf den Markt

TORONTO, ONTARIO - 27. September 2022 - Graph Blockchain Inc. („Graph“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft New World Inc. („New World“) ihre Augmented Reality-(AR) -NFT-App auf iOS und Google Play veröffentlicht hat.

Die Markteinführung der App fällt mit der kürzlich erfolgten Umgestaltung des NFT-Marktplatzes zusammen, um diesen an die Unternehmenskultur verwurzelten Kernwerte anzupassen. Die App ermöglicht den Nutzern eine Interaktion mit NFTs im AR-Format durch:

- AR Object Placing: Ein Nutzer kann sein AR-NFT mit der Kamera seines Mobilgeräts auf einer beliebigen Oberfläche platzieren;

- AR Hover: Nutzer können über einem realen Objekt (2D/3D) schweben, das ein AR-Erlebnis „auslöst“, das die über die mobile App sichtbare reale Welt entweder überlagert oder sie durch AR erweitert;

- AR Geo Pin: Nutzer können den NFT an jedem beliebigen Ort der Welt auf der Grundlage von GPS-Koordinaten, Höhe und Maßstabsparametern „pinnen“.

„Wir freuen uns, die App auf den Markt zu bringen, um der Welt zu zeigen, wozu New World fähig ist. Durch unsere einzigartige und eigens entwickelte Technologie sind wir in der Lage, die Art und Weise zu verändern, wie Nutzer mit ihren NFTs interagieren“, sagt Paul Haber, Chairman und CEO von Graph Blockchain.

Besuchen Sie den neuen Marktplatz von New World Inc. und kaufen Sie dort NFTs: newworldinc.io

Download der App auf iOS unter: https://newworldinc.io/ios

Download der App auf Android unter: https://newworldinc.io/android

Über New World

New World Inc. betreibt einen web3-basierten Marktplatz für NFTs (Non-Fungible Tokens) auf Augmented Reality (AR)-Basis und eine dazugehörige App. New World richtet sich an Künstler, Prominente und den allgemeinen Verbraucher, indem es Zugang zu einer globalen NFT-Plattform bietet, auf der Nutzer digitale Kunst kreieren und verkaufen können. Mit einer Reihe hochkarätiger Partner, darunter unser globaler Botschafter und legendärer Fußballspieler Ronaldinho, wird New World die Art und Weise verändern, wie Menschen mit ihren NFTs interagieren. Mit der patentierten Geo-Pinning-Technologie und AR-fokussierten NFTs sind die Möglichkeiten endlos.