Nachdem wir am Freitag im DAX sinngemäß durch alle Dämme oder vielmehr die Unterstützung bei 12.520 Punkten gebrochen waren, gab es eine Menge Stopp-Orders abzuarbeiten. Dabei bremste auch das bisherige Jahrestief um 12.390 Punkte den Markt nicht. Er schloss die Woche auf einem neuem Jahrestief ab und legte damit die Erwartungshaltung für den Wochenstart eher tief.

Doch von diesen negativen Voraussetzungen konnte sich der Index in der neuen Woche direkt lösen und ab den Tiefs des Freitags wieder an Stärke gewinnen. Vom Start weg kam es zu Käufen, wie wir es schon am Mittwoch und am Donnerstag bei schwächeren Kursen in der Vorbörse gesehen hatten. Auch diesmal war das technische Ziel ein Anlaufen des GAPs, also dem Schlusskurs des Vortages. Genau in diese Richtung und damit wieder über 12.300 Punkte zog es den DAX bis zur Mittagszeit - ein Level, wo es zwischenzeitlich auch diverse Short-Möglichkeiten gab.

Wirtschaftlich gab es den ifo-Index ezu beurteilen. Er zeigte weiter eine negative Einschätzung zur Wirtschaftslage und brach regelrecht ein. Die aktuelle Lage notierte im September auf 84,3 Punkten und damit auf dem niedrigsten Stand seit Mai 2020. "Die deutsche Wirtschaft rutscht in eine Rezession", kommentierte ifo-Präsident Clemens Fuest die Veröffentlichung im Nachgang, was den DAX direkt wieder zur Konsolidierung brachte und letztlich noch den Test der Eröffnungslevels auslöste:

In Erwartung einer positiven Wall Street zum Handelsstart in Amerika kam noch einmal Schwung in den Markt, doch dieser reichte nicht über die Tageshochs. So skizzierte sich am Handelsende eher eine Range mit mehreren Untertrends:

Mit einem Minus von rund 0,5 Prozent und damit einem neuem Jahrestief per Schlusskursnotierung sind die Marktteilnehmer dennoch weiter als nervös einzuschätzen. Dies zeigt auch der weiter fallende Fear and Greed Index aus den USA:

Positiv ist hierbei vielleicht anzumerken, dass die US-Börsen nicht weiter abrutschten. Damit war der Schlusskurs an der Börse Frankfurt auch nachbörslich in etwa das Level, welches wir am bis zum Schluss der Wall Street beibehalten hatten.

Technologiewerte wie SAP gehörten zu den Gewinnern gestern am Aktienmarkt, wie der Blick auf die Daten der Deutschen Börse aufzeigt:

Weniger als 250 Punkte Tagesschwankung lassen damit die Spannung im Markt verharren, ob es eine stärkere Gegenbewegung heute geben kann.

Übergeordnet ist das alte Jahrestief damit weiterhin der prominente Widerstand im Markt:

In der Vorbörse skizziert sich der Verlauf wie gestern. Ein leichter Aufschlag kann erwartet werden und über 12.300 würde sich das Bild aufklaren in der aktuellen Range. Diese habe ich im Endloskontrakt der Indikation hier einmal als Box dargestellt:

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Dabei blicken wir auch auf Unternehmensdaten und die bald neu anstehenden Quartalszahlen vom Q3:

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es heute ebenfalls.

Am Morgen kommen Daten zur Geldmenge aus der Eurozone. Danach gilt der Blick wieder einer Rede von Christine Lagarde in der Mittagszeit.

Um 14.30 Uhr folgen die Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter und die der Redbook Index der Kaufhausumsätze aus Amerika.

Mit dem Blick auf den Immobilienpreisindex um 15.00 Uhr erhalten wir weitere Daten zur Wirtschaftslage in Amerika.

16.00 Uhr folgt das Verbrauchervertrauen Conference Board aus den USA und die Verkäufe bestehender Häuser als Statistik.

Alle anstehenden Termine habe ich Dir hier im Detail aufgelistet und bespreche Sie dann börsentäglich genauer:

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart schon einmal viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

