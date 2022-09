Im Spannungsfeld aus steigenden Zinsen, hoher Inflation und Konjunktursorgen wagen derzeit viele nicht, ein größeres Wagnis einzugehen. "Es sind weiterhin wenige, die sich trauen, im aktuellen Marktumfeld voll von wirtschaftlichen und politischen Risiken zu kaufen", so Altmann./tav/stk

Börsianer werteten den Kursanstieg zwar als Zeichen der Stabilisierung, wollten dies jedoch nicht überbewerten. Für Entwarnung sei es "deutlich zu früh", mahnte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Marktteilnehmer seien "hochgradig nervös", umriss der Börsenbeobachter am Morgen die Stimmung.

Auch der zuletzt auf ein Tief seit dem Frühjahr 2020 gefallene MDax verbuchte gleich in der Frühe kräftige Gewinne: Das Börsenbarometer der mittelgroßen Werte stand zuletzt um 1,09 Prozent höher bei 22 694,89 Punkten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Verlustserie haben am Dienstag erneut Schnäppchenjäger zunächst die Kurse am deutschen Aktienmarkt gestützt. Der Dax sprang kurz nach dem Start um 0,96 Prozent hoch auf 12 345,43 Punkte, nachdem er in der Vorwoche noch auf einem Tief seit rund zwei Jahren angekommen war.

