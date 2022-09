Generell gefragt waren am Morgen im Einklang mit dem starken Trend in Europa abermals konjunktur- und zinsempfindliche Technologie- und Konsumgütertitel. Zalando und Infineon knüpften mit jeweils mehr als vier Prozent Aufschlag an die Kurserholung vom Vortag an. Mit jeweils mehr als drei Prozent gestärkt zeigten sich die Papiere des Kochboxenversenders Hellofresh und des Chipindustrieausrüsters Aixtron in den oberen Rängen im MDax.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Verlustserie haben am Dienstagmorgen erneut Schnäppchenjäger die Kurse am deutschen Aktienmarkt gestützt. Der Dax baute in der ersten Handelsstunde sein Kursplus auf 1,32 Prozent aus auf 12 389,56 Punkte. Auch der MDax rückte in der Frühe weiter vor: Das Börsenbarometer der mittelgroßen Werte stand zuletzt um 1,49 Prozent bei 22 785,69 Zählern.

