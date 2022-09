Anleger fassen Aktien nur noch mit der Kneifzange und in homöopathischen Dosen an und lassen sich mehr und mehr von den endlich wieder vorhandenen Renditen der zumeist risikoloseren Anleihen verführen. In den USA bekommt man fast schon wieder unglaubliche vier Prozent, leiht man dem Staat für zehn Jahre Geld. Hierzulande gibt’s mehr als zwei Prozent, nach jahrelangen Nullzinsen auch ein Quantensprung.

Wenn die Skepsis im Markt so hoch ist, können die Kurse aber oft wie an einer Wand des Zweifels wieder emporklettern, da die Anleger die aktuelle Situation abgleichen mit dem, was in der Phase des Abverkaufs als schlimmstes Szenario befürchtet wurde, aber dann doch nicht eingetreten ist. Die Gaspreise in Europa sind vom Hoch wieder um die Hälfte gefallen. Auch der Ölpreis sinkt. Die Konjunktur kühlt sich merklich ab. Die Hoffnung ist, dass das am Ende genügt, um auch das Inflationsgeschehen zu beruhigen.