Stefan Halusa, Generaldirektor der Deutsch-Indischen Handelskammer, sagte in seiner Rede zum Thema „Fostering fintech-innovation - the way forward between India and Germany": „Derzeit sind rund 1800 deutsche Unternehmen in Indien aktiv. Sie bieten etwa 500.000 Arbeitsplätze im Lande. Umgekehrt haben wir rund 600 indische Unternehmen, die in Deutschland tätig sind und rund 30.000 Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen haben. Der bilaterale Handel zwischen Indien und Deutschland erreichte im vergangenen Jahr mit rund 26 Mrd. USD ein Rekordhoch und wird weiterwachsen. Die Exporte nach Deutschland wachsen sogar schneller als die Exporte von Deutschland nach Indien, was dazu geführt hat, dass Indien erstmals einen Überschuss im bilateralen Handel mit Deutschland hat. Ich denke, dies unterstreicht die Bedeutung der Beziehungen für unsere beiden Länder."

Zuvor hatte Dr. Sebastian Schäfer, Geschäftsführer & Co-Founder, TechQuartier, während einer Wissensaustausch-Session auf der GFF 2022 die Zuhörer durch die Fintech-Landschaft in Deutschland geführt. Dr. Schäfer sagte: „Die Investitionslandschaft in Deutschland hat sich massiv gewandelt. Im Jahr 2020 sammelten Startups hier 6,4 Milliarden Euro an VC-Finanzierung ein, was einem Anstieg von über 20 % im Vergleich zu 2019 entspricht. Im März 2021 hat die deutsche Regierung einen mit 10 Milliarden Euro ausgestatteten Zukunftsfonds für Start-ups in der Wachstumsphase aufgelegt. Auch hier haben die Berliner Fintechs 80 Prozent der Mittel eingesammelt."