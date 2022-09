Sowohl der US-Leitindex S&P 500 als auch der Dax stehen vor einer Erholungs-Bewegung - darauf deuten zahlreiche Indikatoren hin. Diese Indikatoren sind an Extrempunkten angelangt, die extremer sind als beim Tief der Aktienmärkte im Juni: so handeln nur 3% der Aktien im S&P 500 über ihrem 50-Tagesdurchschnitt, gleichzeitig ist die Stimmmung extrem negativ und sind die Put-Absicherungen extrem hoch. Daher ist eine Zwischen-Rally wahrscheinlich - allerdings eben nur eine Zwische-Rally, denn wir dürften nach der Erholung dann einen (finalen?) Abverkauf im Oktober sehen. Bisher halten sich die US-Indizes an das typische Muster bei Zwischen-Wahlen in den USA. Im Gefolge der Wall Street dürfte sicch auch der Dax erholen können. In den nächsten Tagen dürfte daher Dollar und Renditen wieder fallen..

