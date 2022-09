Das kann sich wirklich sehen lassen! Kupferexplorer Element 29 Resources ( TSXV ECU / WKN A2QKKG ) legt die erste Ressourcenschätzung für sein Porphyr-Projekt Elida in Peru vor. Die bezieht sich nur auf einen kleinen Teil der bekannten Vererzung des ersten von fünf (!) Kupferprophyrzielen auf dem Projekt – und kommt dennoch schon auf mehr als 2 Mrd. Pfund des roten Metalls! Blick auf das Projekt Elida in Peru; Quelle: Element 29

Vielversprechend ist auch, dass ein hochgradigerer Teil der geschätzten Ressource - 34,1 Mio. geschlussfolgerte Tonnen bei durchschnittlich 0,55% Kupfer, 0,037% Molybdän und 4,4 g/t Silber – nahe der Oberfläche gelegen ist und potenziell in den ersten Jahren eines Minenbetriebs gefördert werden könnte, ohne das große Abraumbeseitigungsmaßnahmen nötig wären. Und wie Element 29 zudem erklärte, könnten die gemeldeten, signifikanten Molybdän- und Silbergehalte, positive metallurgische Tests vorausgesetzt, die Wirtschaftlichkeit der Lagerstätte noch einmal verbessern.

Großes Explorationspotenzial

Für die erste Mineralressourcenschätzung hat Element 29 weit auseinander liegende Bohrlöcher verwendet, die lediglich einen Teil der interpretierten Vererzung von Zone 1 erprobten, die einen niedriggradigen Porphyr-Kern umgibt. Weitere Bohrungen werden im südwestlichen und nordwestlichen Sektor erforderlich sein, um das Ressourcenpotenzial von Zone 1 komplett abzubilden. Das Unternehmen hat sich dennoch entschieden, schon jetzt eine Ressourcenschätzung erstellen zu lassen, um die Größe des erbohrten Teils von Zone 1 darzustellen.

Außerdem soll das dabei gewonnene, dreidimensionale Mineralisierungsmodell für die Planung zukünftiger Bohrungen verwendet werden. Dabei ginge es dann sowohl darum, die Größe von Zone 1 möglicherweise zu erweitern als auch darum, die Ressourcen aus der Kategorie geschlussfolgert in die Kategorie angezeigt herauf zu stufen. Potenzial auf eine Erweiterung der Vererzung in Zone 1 sieht Element 29 insbesondere an den Grenzen des Ressourcengebiets im Nordwesten und Südwesten sowie in der Tiefe. Darüber hinaus plant man schon weitere Bohrungen, mit denen zusätzliche Porphyrziele des auf dem Elida-Projekt identifizierten Clusters getestet werden sollen, um weitere Kupferressourcen nachzuweisen.

Fazit: Element 29 Resources (TSXV ECU / WKN A2QKKG) hat eine unserer Ansicht nach signifikante erste Kupferressource auf dem Elida-Projekt nachgewiesen. Das ist eine beeindruckende Leistung, insbesondere, da dafür nur rund 18 Monate benötigt wurden. Es hat sich gezeigt, dass es sich bei Elida um ein großes System von Kupfervererzung mit signifikanten Molybdän- und Silbergehalten handelt. Und letztere könnten die Wirtschaftlichkeit der Vorkommen noch verbessern. Die jetzt vorhandenen Daten zur Lagerstätte der Zone 1 senken das Projektrisiko bereits ein ganzes Stück und deuten das Potenzial der Liegenschaft bereits an. Wenn man bedenkt, dass die 2,24 Mrd. Pfund Kupfer auf nur einem Teil der bekannten Vererzung von Zone 1 beruhen und die Zonen 2 bis 5 erst noch untersucht werden müssen, weist einiges darauf hin, dass Element 29 hier potenzielle Vorkommen in einem Umfang identifizieren könnten, die auch für die Großen der Kupferbranche interessant sein dürften. Ganz zu schweigen davon, dass das Unternehmen mit Flor de Cobre ein zweites, heißes Eisen im Feuer hat, zu dem ebenfalls noch dieses Jahr eine Ressourcenschätzung vorgelegt werden soll. Angesichts all dessen glauben wir, dass der Markt – natürlich befinden wir uns aktuell auch in einem schwierigen Umfeld – Element 29 Resources zuletzt sehr zu Unrecht mit Missachtung gestraft hat.

