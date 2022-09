DIVA-Umfrage zur Geldanlage / Mit Aktien gegen die Inflation - aber vielen fehlen die Mittel (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Bürger erwarten langfristig hohes Inflationsniveau

- Absicherung mit Immobilien für viele nicht mehr finanzierbar - Fast die Hälfte der Menschen ohne Inflationsabsicherung

Die Inflation macht sich nicht nur in den Geldbeuteln bemerkbar, sie hat sich auch in den Köpfen der Menschen festgesetzt. So erwartet nach einer aktuellen Umfrage des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) mehr als die Hälfte (55,1%) der Menschen in Deutschland sogar einen weiteren Anstieg, 22,6 Prozent gehen von einem mehrjährigen Verharren auf dem aktuellen Niveau aus.