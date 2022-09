Der neue 100 Prozent elektrische PEUGEOT e-208* / Stärker, effizienter und bis zu 400 km Reichweite (FOTO)

Rüsselsheim am Main (ots) - *Energieverbrauch in kWh/100 km 15,9(1)

(kombiniert); CO(2)-Emissionen in g/km kombiniert 0(1)



Der PEUGEOT e-208* ist jetzt zu 100 Prozent elektrisch: für mehr Fahrspaß,

Effizienz und eine Reichweite von bis zu 400 km(1) durch den neuen elektrischen

Motor.



- Der neue Peugeot e-208 wird mit der neuen Elektrotechnologie des PEUGEOT

e-308* (Energieverbrauch in kWh/100 km(1) für PEUGEOT e-308* mit Elektromotor

156 PS (115 kW): bis zu 12,7(1); CO(2)-Emissionen in g/km kombiniert: 0(1))

ausgestattet

- Mit einem Durchschnittsverbrauch von 12 kWh/100 km

- 15 Prozent mehr Leistung und 10,5 Prozent mehr elektrische Reichweite(1)

- Beliebtes Elektro-Fahrzeug in Frankreich und Europa