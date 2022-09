HORWIN präsentiert smarten Elektro-Roller SK1 und unverwüstliches Fun-Motorrad HT5 auf INTERMOT 2022

Wien (ots) - Der Elektro-Zweiradhersteller HORWIN hat mit dem SK1 und HT5 seine

Produktpalette erweitert. Nach der internen Präsentation für HORWIN-Partner

werden die E-Fahrzeuge nun erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt: Sie

feiern ihre Europa-Premiere auf der Motorradmesse INTERMOT und sind bereits

lieferbar. Die Messe findet von 4. bis 9. Oktober 2022 in Köln statt. HORWIN ist

in Halle 8.1 (Stand D40/E41) mit der gesamten Produktfamilie vertreten.



Der smarte HORWIN SK1 (L1e-Klasse) gilt als kleiner Bruder des SK3 (L3e). Durch

einen Radnabenmotor angetrieben erreicht er eine max. Geschwindigkeit von 45

km/h. In der Version SK1 Light ist das Tempo auf 25 km/h gedrosselt. Beide

Versionen sind in unterschiedlichen Akku-Varianten erhältlich, was sich auf die

Reichweite auswirkt: So schafft der SK1 in der Standard Range 71 km (SK1 Light:

89 km) und in der Comfort Range 96 km (116 km). Optional gibt es für alle

Varianten einen zweiten Akku, wodurch sich die Reichweite verdoppelt.