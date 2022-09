Erfolgreicher Abschluss der Series-B-Finanzierungsrunde / Sanity Group erhält weiteres Wachstumskapital in Höhe von 37,6 Millionen Euro (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Sanity Group, Deutschlands führendes Unternehmen im BereichCannabinoide, hat heute den Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde (Series-B)in Höhe von 37,6 Millionen Euro bekanntgegeben. Die Finanzierung wird vonNeuinvestor BAT Group angeführt, auch bestehende Investoren wie u. a. Redalpineund Casa Verde Capital haben sich erneut beteiligt. Die neue Finanzierungsrundeist die größte in ein Cannabisunternehmen in Europa und folgt auf die imvergangenen Jahr realisierte Series-A-Runde im Volumen von über 35 MillionenEuro; das Gesamtinvestment in die Gruppe steigt damit auf über 100 MillionenEuro.Die Berliner Sanity Group hat sich im Rahmen der Series-B-Runde eine weitereFinanzierung in Höhe von 37,6 Millionen Euro von bestehenden und neuenInvestoren gesichert. Mit dem neuen Kapital soll das bestehende Geschäftausgebaut werden und die Vorbereitungen für die geplante Cannabis-Legalisierungin Deutschland weiter vorangetrieben werden. Zudem plant das 2018 gegründeteUnternehmen, seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten weiter zu stärken.Nach erfolgreicher Etablierung im deutschen Markt strebt die Sanity Group auchdie Expansion ihres Geschäfts in Europa an. Ziel der Sanity Group ist es, dieLebensqualität durch den Einsatz von Cannabinoiden zu verbessern. DerSchwerpunkt liegt dabei auf innovativen Arzneimitteln, Medizinprodukten undKonsumgütern im Bereich Kosmetik, Wellbeing und Lifestyle.Starkes Signal für den Cannabismarkt in Deutschland und Europa"Diese Finanzierungsrunde ist ein wichtiger Meilenstein für uns und ein starkesSignal für die Entwicklung des Cannabismarkts in Deutschland und Europa. Ich bindankbar für das Vertrauen von neuen wie bestehenden Investoren. Unser Ziel istes, das gesamte Potenzial der Cannabispflanze auszuschöpfen und dieverschiedenen Cannabinoide zu erforschen. Mit dem frischen Kapital können wirunsere Geschäftsbereiche weiter vorantreiben und uns darüber hinaus auch auf diegeplante Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken in Deutschlandvorbereiten", sagt Finn Age Hänsel, Gründer und CEO der Sanity Group."Diese Finanzierungsrunde ist nicht nur die bisher größte Finanzierungsrundeeines europäischen Cannabisunternehmens, sondern auch eine der wenigenUpsizing-Runden in der deutschen Startup-Szene in der aktuellen wirtschaftlichenPhase. Vor dem Hintergrund einer herausfordernden Weltwirtschaft sind wir stolzdarauf, eine Finanzierung dieser Größenordnung erreicht zu haben, die es unsermöglicht, unsere Mission, eines der führenden Cannabisunternehmen in Europa zuwerden, weiter zu verfolgen und voranzutreiben", ergänzt Max Narr, ChiefInvestment Officer bei der Sanity Group.