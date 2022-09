Finanzielle Freiheit in Zeiten der Krise / Financial Freedom Report 2022 (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Wie ist es um die finanzielle Freiheit in Deutschland bestellt?Dieser Frage geht der Financial Freedom Report der Lebensversicherung von 1871a. G. München (LV 1871) nun bereits im zweiten Jahr nach. Denn auch wenn dieBedeutung von finanzieller Unabhängigkeit in Anbetracht von Krieg, Inflation undRezession leicht zurückgeht, bleibt sie für die Mehrheit der Menschen inDeutschland dennoch ein elementarer Aspekt von Freiheit. Die diesjährigenErgebnisse verdeutlichen: Zwar lebt der Durchschnitt der deutschen Bevölkerungnicht in einem Zustand von sichtbarem finanziellem Chaos, aber über einekrisensichere und nachhaltige Finanzaufstellung verfügen die wenigsten."Der Financial Freedom Report 2022 verdeutlicht einmal mehr, dass finanzielleFreiheit kein Schönwetter-, sondern ein Allwetterthema ist. Unsichere Zeitenerfordern langfristig wirksame Entscheidungen: Weg vom Vertrauen in das Sparbuchund die bröckelnde staatliche Absicherung. Hin zu mehr Mut zum Investment undInteresse an Finanzwissen, um die eigene finanzielle Absicherung krisensicher zugestalten", sagt Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV 1871. "Die jüngerenGenerationen machen es vor: Gerade ihnen ist Geld besonders wichtig, wie unsereStudie zeigt - wirksame und langfristige Finanzplanung ist für sie umsobedeutender."Finanzielle Unabhängigkeit weiterhin wichtigFinanzielle Unabhängigkeit bleibt auch in diesem Jahr für die Mehrheit derBundesbürgerinnen und Bundesbürger (60 Prozent) ein elementarer Aspekt vonFreiheit - vor allem für die jüngere Generation der 18- bis 29-Jährigen (76Prozent). Doch: Gefragt nach ihrem Verständnis von finanzieller Freiheit äußertsich die Mehrheit der Befragten wie gewohnt bescheiden: FinanzielleUnabhängigkeit in allen Lebenslagen dominiert mit weitem Abstand(63 Prozent) vorAspekten wie der Erfüllung finanzieller Träume (10,5 Prozent). Von Emanzipationvon Arbeit (8,9 Prozent) und festem Gehalt (4,9 Prozent) wagen nur die wenigstenzu träumen.Wirtschaftssorgen dominieren StimmungsbildInflation und die aktuelle Wirtschaftslage wirken sich bereits spürbar auf dieGefühle der Befragten beim Blick auf ihre privaten Finanzen aus. So dominierendie Sorgen zu Wirtschaftslage/Inflation (70,7 Prozent) sogar noch vor Krieg(62,8 Prozent) und Klimawandel (43,2 Prozent) und lösen negative Emotionen beiden Menschen aus - darunter vor allem Beunruhigung (23,7 Prozent) undZukunftsängste (20 Prozent). Besonders Frauen sind hier vermehrt betroffen: