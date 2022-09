LONDON, 27. September 2022 /PRNewswire/ -- Arcadis hat in Zusammenarbeit mit dem World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) den Global Charging Infrastructure Market Report veröffentlicht. Der Bericht, der 21 Regionen auf der ganzen Welt umfasst, analysiert fünf Parameter, um festzustellen, wie gut die Regionen darauf vorbereitet sind, in die Infrastruktur für die Umstellung auf Elektrofahrzeuge (EVs) zu investieren.

Die Niederlande liegen neben Großbritannien und Kalifornien stets an der Spitze. Mit klar definierten Strategien für den Ausbau der Elektroauto-Infrastruktur, starken steuerlichen Anreizen und einem wachsenden Angebot an öffentlichen Ladestationen geben diese Vorreiter den Ton für die Masseneinführung von Elektroautos an.