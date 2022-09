Repräsentative Studie zum Spaß-trotz-Sparsamkeit-Tag Deutsche sparen ihr Geld am liebsten auf dem Girokonto (FOTO)

Frankfurt (ots) - In Zeiten von Inflation, Energiekrise und Co. sind mehr

Menschen denn je gezwungen, sparsam zu wirtschaften. Der internationale

"Spaß-trotz-Sparsamkeit-Tag" soll jedes Jahr am 2. Oktober daran erinnern, dass

man auch mit geringen finanziellen Mitteln Spaß haben kann. Eine

bevölkerungsrepräsentative Studie des digitalen Versicherungsmanagers CLARK

(https://www.clark.de/) in Zusammenarbeit mit YouGov gibt Aufschluss über das

Sparverhalten der Deutschen: Immerhin mehr als zwei Drittel (70 Prozent) der

Befragten geben an, Maßnahmen zu ergreifen, um Geld anzusparen [1]. Anlässlich

des Aktionstages informiert CLARK darüber, wie die Deutschen sparen und wie man

mit vergleichsweise wenig Geld effektiv fürs Alter vorsorgen kann.



Corona, Inflation und Co. erhöhen Sparaktivitäten der Deutschen