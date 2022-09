Nachhaltigkeit im Fokus Die Imagine Live Innovation Days starten in Aachen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Ericsson stellt im Kontext des "Breaking-the-Energy-Curve"-Ansatzes - der

dabei helfen soll Mobilfunknetze in Zukunft energieeffizienter zu planen, zu

bauen und zu betreiben - die neue effiziente 5G-Funkeinheit 6646 vor.

- Ericsson präsentiert außerdem das "5G Trailblazers"-Programm, das Vorreitern

auf dem Gebiet der 5G-Technologie und deren Ideen eine Plattform bietet.

- Ericsson hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2030 bei seinen eigenen

Aktivitäten Netto-Null-Emissionen zu erreichen sowie die Emissionen in seinem

Portfolio und in der Lieferkette um 50 Prozent zu reduzieren, während das

Unternehmen weiterhin darauf hinarbeitet, bis 2040 in seiner gesamten

Wertschöpfungskette Netto-Null-Emissionen zu erreichen.



Am 27. September 2022 beginnen bereits zum elften Mal in Aachen die Imagine Live

Innovation Days. Die Hausmesse des Ericsson Eurolabs findet jährlich statt und

bietet eine Plattform für den Dialog zwischen Kunden. Dort können sie sich

austauschen, sich über aktuelle Innovationen aus dem Hause Ericsson informieren

und diese vor Ort live erleben. In diesem Jahr stehen Nachhaltigkeit und 6G im

Fokus.