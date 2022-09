DAZN BESCHLEUNIGT SEIN GLOBALES WACHSTUM MIT DER ÜBERNAHME VON ELEVEN SPORTS

London (ots/PRNewswire) -



- Die DAZN Group gibt heute die Übernahme von ELEVEN Sports und Team Whistle

bekannt

- Der Deal forciert die globalen Wachstumsambitionen und die

Diversifizierungsstrategie von DAZN

- Akquisition macht DAZN zum größten Inhaber europäischer Sportrechte

- Erweiterung der Kapazitäten im Bereich Live-Sport-Streaming, Einführung von

DAZN in neue Märkte



Die DAZN Group übernimmt als führende Sport-Entertainment-Plattform das globale

Sportmediengeschäft der ELEVEN Group . Die Vereinbarung erweitert die

Kapazitäten von DAZN im Live-Sport-Streaming-Sektor und etabliert DAZN als

globalen Marktführer in der sich schnell entwickelnden Branche. Die Vorteile

sind vielfältig.





Neue und erweiterte Regionen und Märkte für DAZN Sobald die Übernahmeabgeschlossen ist, wird DAZN u.a. zum Broadcaster der Top-Fußballligen inPortugal und Belgien, zwei wichtigen europäischen Fußballnationen. Das Geschäftder ELEVEN Group wird auch die bereits bestehenden marktführenden Positionen vonDAZN in Italien, der DACH-Region und Spanien ergänzen, wo DAZN bereits diewichtigsten nationalen Fußballrechte hält. Darüber hinaus ist ELEVEN auch inTaiwan und anderen südostasiatischen Märkten vertreten, wodurch DAZN in derRegion, in der man bereits in Japan als Marktführer tätig ist, stärker Fußfassen kann.Diese geografische Expansion verschafft DAZN Zugang zu neuen Zielgruppen,während die globale Entertainment-Plattform weiter ausgebaut und zu einemOne-Stop-Shop für alles wird, was Sportfans erwarten - ein Ort, an dem Fans aufdas größte Portfolio von Live- und On-Demand-Inhalten, Analysen, Highlights,Merchandise, Ticketing, Gaming und Sportwetten zugreifen kann.Neue Einnahmequelle in den sozialen Medien für DAZN Die zur Vereinbarunggehörende Übernahme von Team Whistle , dem ELEVEN-eigenen Medienunternehmen,hilft DAZN ein noch jüngeres Publikum zu erreichen, seine Fähigkeiten zurEinbindung der Fans zu vertiefen und den Wert des DAZN-Rechteportfolios weiterzu maximieren. Team Whistle gehört laut ComScore zu den Top-Ten derUS-Sportmedien mit über 700 Millionen Followern auf seinen Kanälen und einemwachsenden Verbreitungsnetzwerk, das monatlich rund fünf Milliarden Aufrufe aufverschiedenen Social-Plattformen generiert. Die Kombination von Team Whistle mitden Content-Rechten von DAZN stellt ein schlagkräftiges Angebot dar.Erweiterte Fußballrechte für DAZN Die Übernahme stärkt DAZN als globale Heimatdes Fußballs durch die Integration von ELEVENsports.com und den 40.000 Spielen,