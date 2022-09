TargEDys und Inoliva kündigen eine Vertriebspartnerschaft an, um Satylia in die Türkei zu bringen

Die Türkei mit ihren 85 Millionen Einwohnern ist das Land mit der höchsten Rate an Fettleibigkeit und Übergewicht in Europa.

Grégory Lambert, CEO von TargEDys:

„Wir freuen uns sehr über diese neue Zusammenarbeit. Inoliva ist mit seiner erstklassigen und wissenschaftlichen Positionierung, unterstützt von der hervorragenden pharmazeutischen Einrichtung von Abdi Ibrahim, der bestmögliche Partner für Satylia!"

Aslı Biçer, General Manager von Inoliva:

„Die Kategorie Gewichtsmanagement verzeichnet in der Türkei ein Volumenwachstum von 76 %, was auf die wachsende Zahl von Menschen mit Übergewicht und das zunehmende Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise zurückzuführen ist. Wir wollten mit einer klinisch erprobten, natürlichen, nebenwirkungsfreien und nachhaltigen Lösung auf diesem Markt bestehen. Satylia ist genau das, wonach wir gesucht haben. Unser Ziel ist es, die Essgewohnheiten der Verbraucher zu verbessern und die Nummer 1 unter den Marken für Gewichtsmanagement zu werden."

Informationen zu Inoliva und Abdi Ibrahim

Inoliva ist ein bahnbrechendes pharmazeutisches Unternehmen, das unter der Leitung erfahrener Spezialisten gegründet wurde, die sich zum Ziel gesetzt haben, der Öffentlichkeit Zugang zu revolutionären Produkten zu verschaffen, die zur Erhaltung des Lebens beitragen.

Die Strategie von Inoliva ist eine Mehrkanalstrategie mit Schwerpunkt auf Ernährungsberatern, einer engen Beziehung zum Apothekennetz und einer DTC-Werbung.

Abdi Ibrahim, das führende Pharmaunternehmen in der Türkei, erwarb 2021 90 % der Anteile an Inoliva und wird sich in den kommenden Jahren auf das Wachstum in den Bereichen Consumer Healthcare und Biotechnologie konzentrieren.

Informationen zu TargEDys

TargEDys ist ein französisches Biotech-Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich auf die Entwicklung von Nahrungsergänzungsmitteln durch Eingriffe in das Mikrobiom spezialisiert hat. Das Unternehmen stützt sich auf 15 Jahre Forschung über die Mikrobiota, die in akademischen Labors durchgeführt wurde. TargEDys entwickelt ein Produktportfolio mit den Schwerpunkten Übergewicht, Unterernährung und psychische Gesundheit, das auf dem Konzept der PreciBiomic-Stämme basiert und durch einen molekularen Wirkmechanismus und In-vivo-Studien gestützt wird.

