FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Technologie- und Internetaktien haben ihren zum Wochenstart eingeschlagenen Erholungskurs am Dienstag fortgesetzt. Händler verwiesen als Stütze auf positive Perspektiven an der US-Technologiebörse Nasdaq. An dieser zeichnet sich für Dienstag eine Erholung um etwa ein Prozent ab. Am Vortag schon waren die Nasdaq-Verluste weitaus geringer ausgefallen als bei den Standardwerten an der Wall Street.

Dies sorgte bei vielen deutschen Branchentiteln wie schon am Vortag für solide Kursgewinne: Die Papiere des Halbleiterkonzerns Infineon stiegen an der Dax-Spitze um 2,5 Prozent und jene des Softwareherstellers SAP um ein halbes Prozent. Für die Anteilsscheine des Halbleiterindustrie-Ausrüsters Aixtron ging es um 3,7 Prozent nach oben. Die Aktien des Softwareanbieters Teamviewer legten als MDax-Spitzenreiter um rund vier Prozent zu.