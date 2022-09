tangible engineering präsentiert den industrieerprobten, ultraschnellen, großformatigen Resin 3D-Drucker Solidator 3+

Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) - tangible engineering GmbH, ein

führender Hersteller von innovativen 3D-Druckern und Materialien, stellt den

industrieerprobten Resin 3D-Drucker Solidator 3+ "Made in Germany" vor.

Aufbauend auf dem Erfolg von Solidator 3.0 sind Solidator 3+ und das Solidator

Functional Resin Material für große Endverbrauchsteile optimiert, die in

Rekordzeit hergestellt werden. Die bewährte Zuverlässigkeit in großen

Industriedruckereien und die extreme dimensionale Genauigkeit der Teile sowie

die Zugfestigkeit der Materialien sprechen für sich.



Das Solidator Functional Resin ist viel zugfester, steifer und kratzfester als

Polyamid (PA12) welches in SLS verwendet wird, bietet aber dennoch genügend

Schlagfestigkeit und Flexibilität für Schnappverschluss-Designs und eine

exzellente Oberflächengüte. Es ist nun auch das Material mit der höchsten

Baugeschwindigkeit auf dem Solidator 3+.