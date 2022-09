iMetal Resources mobilisiert Bohrgerät für die Aufnahme des Herbst-Bohrprogramms 2022 nach Gowganda West

VANCOUVER, British Columbia – 27. September 2022 – iMetal Resources, Inc. (TSX.V: IMR) (OTCBB: ADTFF) (FRANKFURT: A7V) („iMetal“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Bohrgeräts zu Gowganda West („GW“) für die Herbstbohrkampagne 2022 verbracht hat. GW ist ein im Explorationsstadium befindliches Goldprojekt, das etwa 100 km süd-südöstlich von Timmins (Ontario) liegt und an das Projekt Juby von Aris Gold Corp. im Shining Tree Camp im südlichen Teil des Grünstein-Goldgürtels Abitibi angrenzt. Das Projekt liegt auch direkt neben dem Projekt Knight, das Teil der strategischen Partnerschaft zwischen Orefinders Resources Inc. und Agnico Eagle ist.

Das Ziel des Programms 2022 besteht darin, die langen Goldabschnitte genauer zu untersuchen, die in den unteren Abschnitten der westlichsten Bohrlöcher des ersten Bohrprogramms im Jahr 2019 ermittelt wurden: 0,37 g/t Gold über 29,4 Meter, 0,32 g/t Gold über 30,25 Meter und 0,41 g/t Gold über 19,5 Meter. Eine Prüfung der IMR-Datenbank durch unser neu aufgestelltes technisches Team hat Goldziele entlang des Streichens (Nordwest-Südost) sowie entlang potenzieller paralleler Trends (wie beim benachbarten Projekt Juby) und potenzielle neue Trends aufgezeigt, bei denen die geophysikalischen Daten darauf hindeuten, dass sich eine potenzielle Fortsetzung oder abzweigende Struktur der Verwerfung Juby über GW erstrecken könnte. Dort, wo es an das Konzessionsgebiet von Aris Gold Corp. angrenzt, wird GW von denselben Metasedimenten im Grundgebirge unterlagert, die zwei der vier Hauptzonen der Lagerstätte Juby beherbergen.

Gleichzeitig wird das Unternehmen den 6 Kilometer langen Goldtrend, der Zone 1 und Zone 3 beherbergt, in Kombination mit den geophysikalischen Flugmessungen weiter evaluieren, um Ziele für den letzten Teil des Programms im Herbst 2022 zu ermitteln.

Saf Dhillon, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr darauf, die Erkenntnisse unseres ersten Bohrprogramms im Jahr 2019 auszubauen. Gowganda West bietet die einzigartige Gelegenheit, ein wenig beachtetes und unzureichend erbohrtes Gebiet mit oberflächennahem, goldhaltigem Gestein mit geringer Deckschicht im Grünstein-Goldgürtel Abitibi zu erkunden, das weniger als 2 Kilometer von einer mehrere Millionen Unzen schweren Goldlagerstätte entfernt ist.“