Inca One meldet einen Umsatz von 3,5 Mio. USD für August

VANCOUVER, BC – 27. September 2022 – INCA ONE GOLD CORP. (TSXV:INCA) (OTCQB: INCAF) (Frankfurt:SU92) („Inca One“ oder das „Unternehmen“), ein Goldproduzent, der zwei vollständig genehmigte Mineralverarbeitungsanlagen in Peru (die „Betriebe“) betreibt, gibt den konsolidierten Umsatz für August und die Betriebszahlen im Jahresvergleich („YoY“) bekannt.

Nach dem stärksten Umsatz, der jemals im Monat Juli verzeichnet wurde, meldet Inca One für August einen Umsatz von ca. 3,5 Mio. USD (nicht testiert). Dies entspricht einem leichten Rückgang von 4 % im Vergleich zum Umsatz von 3,6 Mio. USD im August 2021.

Die Entwicklung im zurückliegenden Zwölfmonatszeitraum bis August spiegelt weiterhin positive Ergebnisse wider, mit einem Gesamtumsatz von etwa 50,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 57 % gegenüber dem vergleichbaren Zwölfmonatszeitraum mit einem Umsatz von 32,2 Mio. USD entspricht.

Die kombinierten Verarbeitungsaktivitäten erreichten in beiden Betrieben zusammen 5.708 Tonnen, was einem durchschnittlichen Durchsatz von 184 Tonnen pro Tag (tonnes per day „TPD“) im Monat entspricht. Dieser Gesamtbetrag entspricht etwa 40 % unserer konsolidierten genehmigten Kapazität von 450 TPD in beiden Betrieben. Die Anlieferungen bei beiden Betrieben lagen im Monat August bei 6.046 Tonnen.

Das Unternehmen meldet ferner, dass es eine revolvierende Handelsfinanzierungsfazilität in Höhe von 2 Mio. USD abgeschlossen hat, die das kurzfristige Working Capital für die Erzversorgung für Verarbeitungszwecke erhöhen wird.

Über Inca One

Inca One Gold Corp. ist ein Goldproduzent, der zwei vollständig genehmigte Goldmineralverarbeitungsanlagen in Peru betreibt. Das Unternehmen verfügt in seinen beiden voll integrierten Anlagen, Chala One und Kori One, über eine genehmigte Betriebskapazität von insgesamt 450 Tonnen pro Tag und hat mehr als 116.000 Unzen Gold produziert und mit seinen Verarbeitungsanlagen Einnahmen in Höhe von über 165 Millionen USD erzielt. Inca One wird von einem erfahrenen und qualifizierten Managementteam geleitet, das das Unternehmen als vertrauenswürdigen Marktführer bei der Betreuung von genehmigten Klein- und handwerklichen Bergbaubetrieben (ASM) in Peru etabliert hat. Peru ist einer der größten Goldproduzenten der Welt und sein ASM-Sektor wird von Regierungsbeamten auf einen Wert von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.incaone.com.