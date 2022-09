Zinssicherheit rückt weiter in den Fokus (FOTO)

Berlin (ots) - In Zeiten stetig steigender Zinsen richtet sich der Blick vieler

Immobilienkäufer und Käuferinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen mit laufender

Baufinanzierung auf Möglichkeiten, den jetzt noch niedrigen Bauzins so lange wie

möglich festzuschreiben. Dabei rückt der Zinsanstieg der vergangenen Monate den

vermeintlich konservativen Bausparvertrag für die Zinssicherung wieder in den

Fokus - sei es für den Immobilienerwerb, die sichere Anschlussfinanzierung oder

die Modernisierung der eigenen vier Wände.



Darlehenszinsen werden oft nicht für die gesamte Kreditlaufzeit vereinbart,

üblich ist in Deutschland ein Zeitraum von 10 oder 15 Jahren. Danach wird der

Baukredit zu den dann gültigen Konditionen neu abgeschlossen. Fehlt in einer

Immobilienfinanzierung eine dauerhafte Zinssicherung, wie sie ein Bausparvertrag

bietet, führen steigende Zinsen zu deutlich höheren Belastungen bei den

monatlichen Kreditraten und auch den Gesamtkosten.