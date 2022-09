Itzehoe (ots) - Mehr als 150 Beschäftigte, Standorte in Itzehoe und Tübingen,

starke Partnerschaften und einen nachhaltigen Fußabdruck als Entwickler und

Hersteller entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Das ist die Bilanz, die

CUSTOMCELLS zehn Jahre nach Gründung des Unternehmens zieht.



Die einstige Ausgründung des Fraunhofer-Instituts ist heute einer der führenden

Entwickler und Hersteller anwendungsspezifischer Batteriezellen - und damit

Taktgeber einer umfassenden Elektrifizierung, auf der Straße, in der Luft sowie

auf und unter dem Wasser. Die Weichen für die nächsten Wachstumssprünge hat

CUSTOMCELLS bereits gestellt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wissenschaftliches Knowhow sorgt für stetiges Wachstum"Wir können auf mehr als 1.400 industrielle Projekte zurückblicken und habenunsere Technologie erfolgreich in der Automobil-Industrie sowie imAviation-Sektor verankert. Wir ermöglichen heute innovativsteUnterwasseranwendungen, den Bau leistungsstarker Power Devices und sorgen füralternative Antriebe im Spitzen-Motorsport. Gerade der Aviation-Sektor bietetuns noch ungeheure Chancen, die wir nutzen werden", sagt Leopold König,Geschäftsführer und einer der beiden Co-Gründer von CUSTOMCELLS. "Im Rückspiegelder Geschichte ist der Erfolg von CUSTOMCELLS alles andere alsselbstverständlich. Im Jahr der Gründung diskutierte Deutschland schließlichnoch das mögliche Scheitern der E-Mobilität. Doch wir haben immer an dasPotenzial der Lithium-Ionen-Technologie geglaubt - und auf das immense Knowhowunserer Beschäftigten gesetzt, ohne die CUSTOMCELLS niemals möglich gewesenwäre", ergänzt Co-Gründer und Geschäftsführer Torge Thönnessen.Massiver Ausbau an Standorten in Itzehoe und TübingenCUSTOMCELLS schließt die Lücke zwischen Prototyping und Serienherstellung - unddas überaus erfolgreich. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen zehn Jahrenzu einem Full-Service-Anbieter entwickelt, der seine inzwischen mehr als 500Kunden von der ersten Idee bis zur Projektierung und der Inbetriebnahme vonMikro- und Gigafactories begleitet.Das zeigt sich auch in der Zahl der Beschäftigten. Allein seit 2019 hat diesesich von 30 Mitarbeitenden auf mehr als 150 Beschäftige verfünffacht. "In denvergangenen 10 Jahren ist bereits wahnsinnig viel passiert - und dabei schöpfenwir unser ganzes Potenzial noch lange nicht aus. Die nächsten 10 Jahre werdenwir das Tempo daher nochmals beschleunigen und uns als führende Premium-Marke imweltweiten Batterie-Markt positionieren. Die Weichen dafür haben wir bereitserfolgreich gestellt", sagt Dr. Dirk Abendroth, seit Mai 2022 neuer CEO der