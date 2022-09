Für Start-ups ist die MEDICA das Tor zur Welt - spannende Finale von zwei Wettbewerben als Programm-Highlights

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - Als weltführende Medizinmesse bietet die MEDICA(https://www.medica.de) in Düsseldorf jährlich Neuheiten für den gesamtenWorkflow der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung. Und unter denmehr als 4.200 beteiligten Unternehmen werden auch zur MEDICA 2022 (Laufzeit:14. - 17. November) wieder mehrere hundert Start-ups sein, für die dieVeranstaltung mit ihrer hohen Internationalität (regelmäßig kommen mehr als 70Prozent der Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland, aus rund 150 Nationen)das Tor zur Welt darstellt und die Kontakte über alle Kontinente hinwegermöglicht.Eine besondere Bühne bietet beispielsweise das MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM(https://www.medica.de/mchf1) (in Halle 12) der jungen Gründerszene. Diewichtigsten Themen des viertägigen Forum-Programms im Jahr 2022 sind: ConnectedMedical Things, KI & Big Data, Robotik, Health Metaverse, Krankenhäuser undPflegezentren der Zukunft, Gesundheitsüberwachung und -diagnostik, mobileGesundheit, digitale Therapeutika, mentale Gesundheit und mehr. Rund hundertausgewählte Start-ups und Scale-ups präsentieren sich hier auf der Forum-Bühnein den MEDICA DISRUPT Sessions, wobei die Finale der 11. MEDICA Start-upCOMPETITION sowie des "14. Healthcare Innovation World Cup" zu denProgramm-Highlights zählen.Die 11. MEDICA Start-up COMPETITION (https://www.medica.de/mac1) suchtherausragende Lösungen für die Healthcare-Branche von Health-Apps über neueWerkzeuge für die Erfassung und KI-unterstützte Analyse von Gesundheitsdaten bishin zu robotischen Assistenzsystemen und neuen Ansätzen in der Diagnostik. BisMitte September hatten bereits hunderte Innovatoren ihre Bewerbung für dieTeilnahme am Finale des Wettbewerbs im Rahmen der MEDICA 2022 eingereicht. Diebesten von einer Fachjury ausgewählten 12 Finalisten pitchen nun am 15. Novemberab 13 Uhr um den Gesamtsieg.Einen Tag früher, am 14. November ab 13 Uhr, steigt bereits das Finale beim "14.Healthcare Innovation World Cup" (https://www.medica.de/de/Foren_Konferenzen/Foren/MEDICA_CONNECTED_HEALTHCARE_FORUM/Healthcare_Innovation_World_Cup) . Dannpitchen ebenfalls 12 ausgewählte Finalisten um den Sieg mit ihren Lösungen fürdas "Internet of Medical Things" (IoMT). Die Bandbreite der Entwicklungen reichtvon vernetzten MedTech-Geräten, Wearable-Technologien über digitale Biomarkerund intelligente Pflaster bis hin zu smarten Implantaten.Was das Metaversum bringtDarüber hinaus wird das Metaversum eines der wichtigen Themen beim MEDICA